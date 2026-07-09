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Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронили в Мешхеде

МЕШХЕД, 9 июля. /ТАСС/. Церемония погребения погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи завершилась в его родном городе Мешхеде. Его тело захоронили в мавзолее Имама Резы, месте, где два года назад в последний путь провожали погибшего при крушении вертолета президента исламской республики Эбрахима Раиси, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Reuters

В последний момент из-за количества желающих проститься с Хаменеи организаторам траурной процессии пришлось изменить маршрут до мавзолея. Похоронный кортеж с телом лидера не смог проехать до мавзолея, и пришлось прибегнуть к помощи вертолета.

На территории усыпальницы над Хаменеи и членами его семьи, которые погибли вместе с ним, был прочитан намаз в присутствии сотен тысяч паломников. Затем прошла официальная церемония погребения в узком кругу, куда уже не допустили журналистов.

Прощание с Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате американских и израильских ударов, началось в Тегеране 3 июля, в траурном мероприятии приняли участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. С 4 по 5 июля тело аятоллы находилось в Мосалле Тегерана (крупнейшем в иранской столице религиозно-общественном комплексе). 6 июля в Тегеране прошло траурное шествие по основным улицам, после чего тело было доставлено в главный религиозный центр Ирана — город Кум, где 7 июля состоялись траурные церемонии. В тот же день вечером тело Али Хаменеи было отправлено в Ирак, где были организованы отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Наджафе и Кербеле.

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