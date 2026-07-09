В Псковской области запустят систему разведения потоков машин на АЗС по номерам

ПСКОВ, 9 июля. /ТАСС/. Новая система разведения потоков машин по номерам на заправках в Псковской области начнет работу в тестовом режиме с 10 июля, сообщил в «Максе» глава региона Михаил Ведерников. В области будет действовать система четных и нечетных номеров при продаже бензина.
«С завтрашнего дня в Псковской области в тестовом режиме начнет работу новая система разведения потоков автомобилей на АЗС, — отметил губернатор. — Внимательно изучил обратную связь. Понимаю, что универсального решения быть не может: у каждого варианта найдутся свои сторонники и противники. Но меры мы принимаем исходя из того, что будет лучше и удобнее для большинства».
Регулировать очередность заправки по номерам будут сами АЗС при содействии сотрудников «Дружины» и помощи волонтеров. Транзитники будут заправляться так же, как и все. Люди без авто с пятилитровой канистрой могут заправиться в любой день — на них новое правило не распространяется.
«Ежедневная заправка требуется многим категориям, но в приоритете только жизнеобеспечивающие сферы. Постоянно общаюсь с руководителями субъектов: у наших непосредственных соседей ситуация аналогичная, да и во многих других регионах тоже, — добавил Ведерников. — Новую систему мы вводим в порядке эксперимента».