В Псковской области запустят систему разведения потоков машин на АЗС по номерам

Регулировать очередность заправки по номерам будут сами АЗС при содействии сотрудников «Дружины» и помощи волонтеров. Транзитники будут заправляться так же, как и все. Люди без авто с пятилитровой канистрой могут заправиться в любой день — на них новое правило не распространяется.