Стало известно, сколько можно хранить мясо без холодильника в жару

В жару мясо лучше покупать в магазине последним и побыстрее убирать в холодильник, хранить его можно не свыше 30 минут. Об этом «Газете.Ru» рассказал технолог Михаил Сараев.
«Главное правило летом — не прерывать холодовую цепь. В магазине мясо стоит приобретать в последнюю очередь, перед кассой. После покупки мясную продукцию желательно как можно быстрее доставить домой и убрать в холодильник», — отметил он.
Эксперт уточнил, что если дорога от магазина занимает больше 20−30 минут, особенно в сильную жару, лучше использовать термосумку или сумку-холодильник с аккумуляторами холода.
RT напомнил, что летом при покупке продуктов нужно проверять условия их хранения. Большинство продуктов в магазине должно храниться при температуре от +2 до +6 °C. Для охлажденной продукции нужен режим −1 °C, для замороженной — −18 °C.