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На выборах в Британии появился странный кандидат: он носит на голове мусорное ведро и обещает национализировать певицу Адель

В парламент Британии баллотируется Граф Урнолицый с мусорным ведром на голове.

Источник: Комсомольская правда

В британском округе Клэктон на выборах в парламент неожиданно появился кандидат с необычным имиджем. Местные жители смогут отдать свой голос за претендента, который носит прозвище Граф Урнолицый и выходит на публику с мусорным ведром на голове, представляя себя «межгалактическим воином».

Эксцентричный персонаж стал главным конкурентом известного политика Найджела Фараджа на предстоящем голосовании. Крупнейшие политические силы страны приняли решение не выставлять своих кандидатов в этом округе, объясняя такой шаг попыткой Фараджа отвлечь внимание общественности от проводимого в отношении него расследования.

В своей предвыборной программе Граф Урнолицый делает громкие и ироничные заявления. Он пообещал построить хотя бы один доступный дом для местных жителей, вернуть стоимость мороженого к отметке 99 пенсов, а также провести национализацию певицы Адель. За первые сутки своей кампании необычный кандидат сумел собрать более 15 тысяч фунтов пожертвований.

Стоит напомнить, что эти выборы проходят на фоне громких политических изменений в стране. Действующий премьер-министр Кир Стармер заявил о своем желании покинуть высокий пост. Сейчас основным претендентом на его место считается бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм.

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