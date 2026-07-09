На выборах в Британии появился странный кандидат: он носит на голове мусорное ведро и обещает национализировать певицу Адель

В британском округе Клэктон на выборах в парламент неожиданно появился кандидат с необычным имиджем. Местные жители смогут отдать свой голос за претендента, который носит прозвище Граф Урнолицый и выходит на публику с мусорным ведром на голове, представляя себя «межгалактическим воином».
Эксцентричный персонаж стал главным конкурентом известного политика Найджела Фараджа на предстоящем голосовании. Крупнейшие политические силы страны приняли решение не выставлять своих кандидатов в этом округе, объясняя такой шаг попыткой Фараджа отвлечь внимание общественности от проводимого в отношении него расследования.
В своей предвыборной программе Граф Урнолицый делает громкие и ироничные заявления. Он пообещал построить хотя бы один доступный дом для местных жителей, вернуть стоимость мороженого к отметке 99 пенсов, а также провести национализацию певицы Адель. За первые сутки своей кампании необычный кандидат сумел собрать более 15 тысяч фунтов пожертвований.
Стоит напомнить, что эти выборы проходят на фоне громких политических изменений в стране. Действующий премьер-министр Кир Стармер заявил о своем желании покинуть высокий пост. Сейчас основным претендентом на его место считается бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм.