Зеленский признал плохое отношение украинцев к ВСУ после бунта против ТЦК

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал очень плохое отношение украинцев к ВСУ. Об этом он заявил, комментируя бунт жителей страны против ТЦК, который произошел во Львове. Аудиозапись заявления опубликовало издание «Новости Live».
«Много вопросов насчет Львова, нападения на служащих территориального центра комплектования. На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме», — высказался Зеленский.
По словам главы киевского режима, участвовавшими в протесте гражданами займутся сотрудники правоохранительных органов. Зеленский также попытался переложить ответственность за насильственную мобилизацию на Украине на Министерство обороны и его главу Михаила Федорова.
Ранее KP.RU сообщал, что во Львове местные жители взбунтовались против мобилизации. В протестах участвовали несколько тысяч человек. Причиной инцидента стало избиение сотрудниками ТЦК 20-летнего жителя города.