Громкие премьеры, откровения и яркие эмоции: чем удивили звезды фестиваля «Белые ночи» в Петербурге

Одним из самых обсуждаемых гостей стал Филипп Киркоров. Артист не только представил яркий номер, но и поделился новыми подробностями конфликта с мастером-каменщиком. По словам певца, судебный процесс продолжается, а стороны отстаивают свои позиции в установленном законом порядке. В отличие от Короля эстрады, ремонт в доме Ирины Дубцовой проходит спокойно: певица рассказала, что строительство проходит спокойно и без каких-либо казусов или непредвиденных ситуаций, чему она очень рада.