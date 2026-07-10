Громкие премьеры, откровения и яркие эмоции: чем удивили звезды фестиваля «Белые ночи» в Петербурге

Настоящий шквал эмоций вызвали выступления Филиппа Киркорова, Ирины Дубцовой, Татьяны Куртуковой, Александра Панайотова, Александры Воробьёвой и многих других артистов. Атмосферу праздника поддерживали ведущие вечера — Елена Север и Вячеслав Макаров, которые задавали тон всему фестивалю.
Одним из самых обсуждаемых гостей стал Филипп Киркоров. Артист не только представил яркий номер, но и поделился новыми подробностями конфликта с мастером-каменщиком. По словам певца, судебный процесс продолжается, а стороны отстаивают свои позиции в установленном законом порядке. В отличие от Короля эстрады, ремонт в доме Ирины Дубцовой проходит спокойно: певица рассказала, что строительство проходит спокойно и без каких-либо казусов или непредвиденных ситуаций, чему она очень рада.
Отдельный ажиотаж вызвало появление Артура Пирожкова. Артист впервые подробно рассказал о своем вирусном танце с «Гранд-Мадам» — знаменитой пожилой петербурженкой, чьи уличные танцы давно стали городской легендой. По словам Пирожкова, никакой подготовки не было, их дуэт — чистая импровизация.
Не остались без внимания и участницы нового состава SEREBRO. Девушки признались, что были тронуты теплым приемом зрителей, несмотря на неизбежные сравнения с «золотым» составом группы. Они отметили, что стараются сохранить узнаваемую энергетику коллектива, добавляя в нее собственный стиль и смелые сценические образы. Татьяна Куртукова, в свою очередь, прокомментировала слухи о возможном романе с певцом Shaman и дала понять, что поклонникам не стоит верить всем домыслам, появляющимся в сети.
Фестиваль «Белые Ночи» в очередной раз доказал, что петербургское лето невозможно представить без громких премьер, неожиданных откровений и живых эмоций. За кулисами артисты делились личными историями, а на сцене дарили зрителям музыку, под которую подпевал весь зал. Именно это сочетание звездного блеска, искренних признаний и атмосферы Северной столицы сделало два июльских вечера по-настоящему незабываемыми.