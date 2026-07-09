В Смоленской области в ноябре 2026 года появится многофункциональный молодежный центр

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Многофункциональный молодежный центр планируют открыть в Гагарине Смоленской области в ноябре 2026 года после капитального ремонта здания центра «Энергия». Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«В Смоленской области ведем системную работу по обновлению молодежной инфраструктуры. Создаем условия, чтобы у молодых людей была возможность для самореализации, развития и воплощения своих идей. В настоящее время в Гагарине капитально ремонтируем здание молодежного центра “Энергия”, — написал он в “Максе”, добавив, что открытие центра запланировано на ноябрь 2026 года.
Губернатор отметил, что центр будет представлять собой современное многофункциональное пространство, в котором будут созданы коворкинг для работы и учебы, зоны для молодых семей и международного клуба дружбы, а также трансформируемый конференц-зал. Проект реализуется благодаря победе области в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», что позволило привлечь федеральное финансирование на обновление молодежных пространств.
Кроме того, идет ремонт центра «Витамин» в Вязьме, а в 2027 году планируется обновление Десногорского молодежного центра. «Стремимся не просто развивать инфраструктуру, но и наполнить пространства смыслом, создать атмосферу сотрудничества и творчества. Это основа для формирования поколения, готового принимать активное участие в развитии региона и страны», — добавил Анохин.