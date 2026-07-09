В Смоленской области в ноябре 2026 года появится многофункциональный молодежный центр

Губернатор отметил, что центр будет представлять собой современное многофункциональное пространство, в котором будут созданы коворкинг для работы и учебы, зоны для молодых семей и международного клуба дружбы, а также трансформируемый конференц-зал. Проект реализуется благодаря победе области в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», что позволило привлечь федеральное финансирование на обновление молодежных пространств.