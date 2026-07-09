Аналитик Солдатенкова: даже однодневная задержка платежа считается просрочкой

В свою очередь RT рассказал, что быстрые транзакции могут привести к блокировке банковской карты. Банки обязаны проверять операции на предмет отмывания денег и финансирования терроризма. При этом подозрения могут вызвать более 30 переводов за сутки и быстрая отправка только что полученных средств.