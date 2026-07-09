Аналитик Солдатенкова: даже однодневная задержка платежа считается просрочкой

В случае если у заемщика появились проблемы с оплатой кредита, не следует ждать длительной просрочки, нужно как можно раньше обратиться в банк. Об этом «Газете.Ru» сообщила аналитик Инна Солдатенкова.
«Даже однодневная задержка платежа формально считается просрочкой и может отразиться в кредитной истории», — сказала она.
По ее словам, прежде всего нужно понять, проблема временная или доходы снизились надолго. Затем можно обсудить с банком реструктуризацию, увеличение срока кредита, временное снижение платежа или кредитные каникулы.
В свою очередь RT рассказал, что быстрые транзакции могут привести к блокировке банковской карты. Банки обязаны проверять операции на предмет отмывания денег и финансирования терроризма. При этом подозрения могут вызвать более 30 переводов за сутки и быстрая отправка только что полученных средств.