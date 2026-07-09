Врач Варламова: укусы комаров могут привести к заражению паразитами

Комариные укусы несут серьезную угрозу здоровью и могут привести к заражению опасными паразитами и вирусными инфекциями. Об этом NEWS.ru рассказала врач-терапевт Вероника Варламова.
Самым распространенным заболеванием после подобных контактов является лихорадка Западного Нила, которая у небольшого процента пациентов перерастает в тяжелый менингит с высокой смертностью. Вторым по частоте выявления недугом выступает дирофиляриоз, при котором в организме человека локализуется червь, удаляемый впоследствии хирургическим путем.
Насекомые также способны переносить туляремию и вирус калифорнийского энцефалита, главная опасность которых кроется в сложностях своевременной диагностики. Внешние характеристики самого укуса в виде цвета, размера или зуда совершенно не служат индикаторами наличия скрытой инфекции.
Инфекция проявляет себя внутри организма спустя период от трех дней до трех недель в виде резкого скачка температуры, сильной головной боли, ломоты и увеличения лимфоузлов. К сожалению, эффективных вакцин от большинства переносимых комарами болезней не существует, что делает профилактику единственным способом защиты.
Дачникам необходимо тщательно осматривать свои участки и устранять любые скопления воды в ведрах и поддонах, так как они служат идеальным местом для размножения насекомых. Для дополнительной защиты на открытые участки кожи следует наносить специальные репелленты, а внутри помещений рекомендуется устанавливать фумигаторы.
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