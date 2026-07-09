Врач Варламова: укусы комаров могут привести к заражению паразитами

Дачникам необходимо тщательно осматривать свои участки и устранять любые скопления воды в ведрах и поддонах, так как они служат идеальным местом для размножения насекомых. Для дополнительной защиты на открытые участки кожи следует наносить специальные репелленты, а внутри помещений рекомендуется устанавливать фумигаторы.