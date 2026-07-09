Москвичей предупредили о риске отмен и задержек авиарейсов из-за циклона

В Москве и области в ночь на пятницу, 10 июля, и до конца выходных ожидаются дожди, ливни, местами грозы и ветер с порывами до 15−20 метров в секунду, предупредил Минтранс России. Такие погодные условия могут повлиять на работу аэропортов московсого узла.
«Погодные условия могут повлиять на безопасность полетов: гроза, интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничивать условия для взлета и посадки. В связи с этим возможны изменения в расписании полетов, не исключены отмены рейсов», — говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, циклон, который 8 июля обрушился на Калининградскую область, приблизился к Москве.
В Калининградской области шторм повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов, несколько населенных пунктов остались без света. Сегодня циклон подошел к столице.
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