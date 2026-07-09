Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичей предупредили о риске отмен и задержек авиарейсов из-за циклона

В Москве и области в ночь на пятницу, 10 июля, и до конца выходных ожидаются дожди, ливни, местами грозы и ветер с порывами до 15−20 метров в секунду, предупредил Минтранс России.

Источник: РБК

В Москве и области в ночь на пятницу, 10 июля, и до конца выходных ожидаются дожди, ливни, местами грозы и ветер с порывами до 15−20 метров в секунду, предупредил Минтранс России. Такие погодные условия могут повлиять на работу аэропортов московсого узла.

«Погодные условия могут повлиять на безопасность полетов: гроза, интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничивать условия для взлета и посадки. В связи с этим возможны изменения в расписании полетов, не исключены отмены рейсов», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, циклон, который 8 июля обрушился на Калининградскую область, приблизился к Москве.

В Калининградской области шторм повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов, несколько населенных пунктов остались без света. Сегодня циклон подошел к столице.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».