Москвичей предупредили о риске отмен и задержек авиарейсов из-за циклона

В Москве и области в ночь на пятницу, 10 июля, и до конца выходных ожидаются дожди, ливни, местами грозы и ветер с порывами до 15−20 метров в секунду, предупредил Минтранс России. Такие погодные условия могут повлиять на работу аэропортов московсого узла.