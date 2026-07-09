«Горький фест» учредил приз имени Евстигнеева за лучшую актерскую работу

Первыми обладателями приза имени Евстигнеева стал актерский дуэт Александра Гридина и Марии Лукьяновой. Они сыграли в фильме «Что ты здесь видишь» режиссера Андрея Ионкина, который был представлен в основном конкурсе смотра. Награду победителям вручила член жюри, российская актриса театра и кино Анна Завтур. «Огромное спасибо, что один человек в свое время побудил меня пойти на курсы [актерского мастерства], — сказал Гридин, получив награду. — После слов этого человека я пошел на курс Натальи Кудряшовой, которая в меня поверила. Там же встретил прекрасного режиссера Андрея Ионкина, который снял эту картину. Спасибо им огромное, а также талантливой актрисе Марии Лукьяновой — без них вообще этого всего не было».