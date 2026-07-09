«Горький фест» учредил приз имени Евстигнеева за лучшую актерскую работу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Номинация фестиваля нового российского кино «Горький фест» за лучшую актерскую работу будет носить имя народного артиста СССР, советского актера Евгения Евстигнеева. Об этом на церемонии закрытия объявила генеральный продюсер смотра Оксана Михеева.
Евстигнеев родился в Нижнем Новгороде — городе, который принимает «Горький фест». 9 октября 2026 года празднуется 100-летие со дня рождения народного артиста.
«В юбилейный год великого актера впервые вручается именной приз. Теперь он будет ежегодным — потомки Евгения Евстигнеева нам это подтвердили. Ко всему прочему Евгений Александрович был нижегородцем, здесь располагается училище имени Евгения Евстигнеева, поэтому я думаю, что это стоит того, чтобы этот приз был именно на “Горьком фесте”, — сказала со сцены Михеева.
Первыми обладателями приза имени Евстигнеева стал актерский дуэт Александра Гридина и Марии Лукьяновой. Они сыграли в фильме «Что ты здесь видишь» режиссера Андрея Ионкина, который был представлен в основном конкурсе смотра. Награду победителям вручила член жюри, российская актриса театра и кино Анна Завтур. «Огромное спасибо, что один человек в свое время побудил меня пойти на курсы [актерского мастерства], — сказал Гридин, получив награду. — После слов этого человека я пошел на курс Натальи Кудряшовой, которая в меня поверила. Там же встретил прекрасного режиссера Андрея Ионкина, который снял эту картину. Спасибо им огромное, а также талантливой актрисе Марии Лукьяновой — без них вообще этого всего не было».
О фестивале.
Фестиваль нового российского кино «Горький фест» впервые прошел в Нижнем Новгороде в 2017 году. Организатором смотра выступает ООО «Продюсерский центр “Люксар” при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Нижегородской области. Президентом фестиваля является народный артист РФ Михаил Пореченков.
ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.