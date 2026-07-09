Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европарламент одобрил проект создания цифрового евро

Проект создания цифрового евро поддержали большинство депутатов Европарламента.

Источник: Аргументы и факты

Европарламент одобрил проект создания цифрового евро, который теперь переходит на заключительный этап межинституциональных переговоров перед предполагаемым запуском новой валюты в январе 2029 года, передает European Conservative.

«Проект по цифровому евро был одобрен — “за” проголосовали 416 депутатов, “против” — 169. Теперь обсуждение переходит в формат трехсторонних переговоров между Советом, Европарламентом и Еврокомиссией», — отмечается в материале.

Предполагается, что стороны согласуют все детали до конца 2026 года.

Ранее глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о готовности страны к широкому внедрению цифрового рубля с осени.

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше