Европарламент одобрил проект создания цифрового евро, который теперь переходит на заключительный этап межинституциональных переговоров перед предполагаемым запуском новой валюты в январе 2029 года, передает European Conservative.
«Проект по цифровому евро был одобрен — “за” проголосовали 416 депутатов, “против” — 169. Теперь обсуждение переходит в формат трехсторонних переговоров между Советом, Европарламентом и Еврокомиссией», — отмечается в материале.
Предполагается, что стороны согласуют все детали до конца 2026 года.
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