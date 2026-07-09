Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мбаппе повторил рекорд сборной Франции по числу матчей на ЧМ по футболу

У Килиана Мбаппе и Уго Льориса по 20 матчей на мировых первенствах.

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Нападающий Килиан Мбаппе повторил рекорд сборной Франции по футболу по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира, который до этого единолично принадлежал победителю турнира 2018 года вратарю Уго Льорису.

Форвард вышел в стартовом составе на четвертьфинальную игру против команды Марокко. Теперь на счету Мбаппе и Льориса по 20 встреч на мировых первенствах. Голкипер завершил карьеру в сборной Франции после чемпионата мира — 2022.

Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре. На турнире-2022 француз забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше