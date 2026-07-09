Ученые выяснили верную причину роста волос

Чтобы оценить, насколько важна роль деления клеток для роста, авторы остановили этот процесс с помощью химических препаратов. Несмотря на ожидания, рост волоса продолжился. Однако когда исследователи подавили работу актина — белка, формирующего внутренний каркас клеток и отвечающего за их способность двигаться, — темпы роста замедлились более чем на 80 процентов. Это показало, что именно механическое перемещение клеток, а не их размножение, служит движущей силой.