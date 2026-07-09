Ученые выяснили верную причину роста волос

Ученые из международного научного коллектива выяснили, что рост волоса происходит не из-за давления, создаваемого волосяной луковицей в основании, а вследствие активного перемещения клеток внешнего корневого влагалища — оболочки, которая окружает сам волосяной стержень. Эти клетки движутся по спирали вниз, механически вытягивая волос наверх. Результаты исследования размещены в журнале Nature Communications.
Волосяная луковица находится в нижней части фолликула — небольшого углубления в коже, где формируется волос. Ранее считалось, что именно луковица выталкивает волос наружу: клетки в ней делятся, и увеличивающаяся масса проталкивает стержень вверх. Свежие экспериментальные данные опровергают эту гипотезу.
Чтобы оценить, насколько важна роль деления клеток для роста, авторы остановили этот процесс с помощью химических препаратов. Несмотря на ожидания, рост волоса продолжился. Однако когда исследователи подавили работу актина — белка, формирующего внутренний каркас клеток и отвечающего за их способность двигаться, — темпы роста замедлились более чем на 80 процентов. Это показало, что именно механическое перемещение клеток, а не их размножение, служит движущей силой.
Дополнительные опыты с применением флуоресцентной микроскопии продемонстрировали, что клетки внешнего корневого влагалища спускаются по спирали вдоль фолликула. Такое движение создает сдвиговое напряжение, которое буквально тянет волос кверху — аналогично тому, как накручивание гайки на болт продвигает ее вдоль резьбы.
Это открытие изменяет устоявшиеся представления о механизмах роста волос и может открыть новые пути для лечения алопеции, или облысения. Если потеря волос связана не только с гибелью клеток луковицы, но и с нарушениями в подвижности клеток, то искать терапевтические цели следует иначе.
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