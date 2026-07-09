В Махачкале семьям погибших на СВО передали государственные награды

«От всего сердца, от имени аппарата администрации, депутатского корпуса и всех махачкалинцев выразил слова соболезнования родным наших героев. Мы будем рядом с ними и окажем всю необходимую поддержку и помощь. Все обращения участников СВО, их родных и близких находятся на личном контроле», — добавил Салавов.