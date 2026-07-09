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В Махачкале семьям погибших на СВО передали государственные награды

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов передал родным и близким погибших бойцов 14 государственных наград, среди которых ордена Мужества, медали Жукова и Суворова.

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов передал ордена Мужества и медали Жукова и Суворова семьям военнослужащих, погибших при проведении специальной военной операции.

«Сегодня провел встречу с родными тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну, исполняя воинский долг в ходе участия в специальной военной операции. В ходе встречи я передал родным и близким 14 государственных наград, среди которых ордена Мужества, медали Жукова и Суворова», — написал Салавов в Telegram-канале.

По его словам, эти награды — выражение нашей глубокой благодарности и уважения к тем, кто пожертвовал собой ради защиты Родины.

«От всего сердца, от имени аппарата администрации, депутатского корпуса и всех махачкалинцев выразил слова соболезнования родным наших героев. Мы будем рядом с ними и окажем всю необходимую поддержку и помощь. Все обращения участников СВО, их родных и близких находятся на личном контроле», — добавил Салавов.