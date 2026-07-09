Церемония погребения погибшего лидера Али Хаменеи завершилась

В Мешхеде, на родине усопшего, состоялась церемония прощания с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Его останки преданы земле в усыпальнице Имама Резы — том же мавзолее, где два года назад хоронили президента Эбрахима Раиси, трагически погибшего в авиакатастрофе. Об этом сообщает ТАСС.
Из-за огромного скопления людей, пришедших попрощаться с Хаменеи, организаторы в срочном порядке скорректировали маршрут траурного шествия. Поскольку наземный кортеж не смог пробиться к мавзолею сквозь толпу, тело лидера было доставлено к месту захоронения на вертолете.
На территории мавзолея перед сотнями тысяч паломников был совершен заупокойный намаз по Хаменеи и его погибшим родственникам. После этого состоялась закрытая официальная церемония погребения, на которую представителей СМИ уже не допустили.
Военкор KP.RU Григорий Кубатьян побывал на церемонии прощания с Верховным лидером Ирана.