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Церемония погребения погибшего лидера Али Хаменеи завершилась

Али Хаменеи похоронили в родном Мешхеде.

Источник: Комсомольская правда

В Мешхеде, на родине усопшего, состоялась церемония прощания с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Его останки преданы земле в усыпальнице Имама Резы — том же мавзолее, где два года назад хоронили президента Эбрахима Раиси, трагически погибшего в авиакатастрофе. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за огромного скопления людей, пришедших попрощаться с Хаменеи, организаторы в срочном порядке скорректировали маршрут траурного шествия. Поскольку наземный кортеж не смог пробиться к мавзолею сквозь толпу, тело лидера было доставлено к месту захоронения на вертолете.

На территории мавзолея перед сотнями тысяч паломников был совершен заупокойный намаз по Хаменеи и его погибшим родственникам. После этого состоялась закрытая официальная церемония погребения, на которую представителей СМИ уже не допустили.

Военкор KP.RU Григорий Кубатьян побывал на церемонии прощания с Верховным лидером Ирана.

Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля.

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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
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