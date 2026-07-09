Россиянам перечислили неочевидные причины отказа в ипотеке

«В первую очередь банк изучает кредитную историю. Просрочки по кредитам в прошлом, даже несколько лет назад, могут насторожить кредитора. При этом отсутствие кредитной истории тоже не всегда плюс: банку сложнее оценить ответственность заемщика», — отметила она.