Россиянам перечислили неочевидные причины отказа в ипотеке

Бнак может не одобрить выдачу ипотеки даже при высоком доходе, если, например, у заемщика не будет кредитной истории. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент Светлана Зубкова.
«В первую очередь банк изучает кредитную историю. Просрочки по кредитам в прошлом, даже несколько лет назад, могут насторожить кредитора. При этом отсутствие кредитной истории тоже не всегда плюс: банку сложнее оценить ответственность заемщика», — отметила она.
Эксперт подчеркнула, что не менее важна стабильность дохода. Частая смена работодателей или небольшой стаж могут вызвать дополнительные вопросы. Кроме того оценивается и какая часть дохода уже уходит на погашение кредитов и других обязательств.
Она уточнила, что причиной отказа в ипотеке могут стать неоплаченные штрафы, долги за коммунальные услуги, судебные споры или блокировки банковских счетов.
RT сообщил, что сельская ипотека является одной из самых выгодных жилищных программ в России. Однако воспользоваться этой программой могут только работники АПК, соцсферы на селе, ветеринарии, органов местного самоуправления, а также участники СВО и их семьи.