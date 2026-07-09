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Россиянам перечислили неочевидные причины отказа в ипотеке

Доцент Зубкова: отсутствие кредитной истории может повлечь отказ в ипотеке.

Источник: Комсомольская правда

Бнак может не одобрить выдачу ипотеки даже при высоком доходе, если, например, у заемщика не будет кредитной истории. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент Светлана Зубкова.

«В первую очередь банк изучает кредитную историю. Просрочки по кредитам в прошлом, даже несколько лет назад, могут насторожить кредитора. При этом отсутствие кредитной истории тоже не всегда плюс: банку сложнее оценить ответственность заемщика», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что не менее важна стабильность дохода. Частая смена работодателей или небольшой стаж могут вызвать дополнительные вопросы. Кроме того оценивается и какая часть дохода уже уходит на погашение кредитов и других обязательств.

Она уточнила, что причиной отказа в ипотеке могут стать неоплаченные штрафы, долги за коммунальные услуги, судебные споры или блокировки банковских счетов.

RT сообщил, что сельская ипотека является одной из самых выгодных жилищных программ в России. Однако воспользоваться этой программой могут только работники АПК, соцсферы на селе, ветеринарии, органов местного самоуправления, а также участники СВО и их семьи.