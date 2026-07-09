Певица Успенская раскритиковала идею обнародования доходов артистов

Как писал сайт KP.RU, ранее Любовь Успенская призналась в том, каким может быть ее идеальный выходной. По ее словам, в такой день она любит ходить в лес и громко петь, там ее никто не слышит. В общем, испускать все то, что засело глубоко, и нужно это выдать, пояснила артистка.