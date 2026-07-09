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Певица Успенская раскритиковала идею обнародования доходов артистов

Успенская прокомментировала инициативу Госдумы раскрывать гонорары артистов, выступающих за счет бюджета.

Источник: Комсомольская правда

Певица Любовь Успенская в беседе с «Абзацем» заявила, что на данный момент важнее обсуждать не расходы на выступления, а более насущные вопросы. Так артистка прокомментировала инициативу Госдумы раскрывать гонорары выступающих за счет бюджетных средств.

«Я считаю, что сегодня неуместно говорить о государственном бюджете и оплате, когда в стране СВО. Надо все-таки подумать больше о нуждах, в которых нуждается наша страна и наша армия», — отметила певица.

По ее словам, она работает не от государственных бюджетов, а только на себя, в связи с этим такая тема ей неблизка.

Как писал сайт KP.RU, ранее Любовь Успенская призналась в том, каким может быть ее идеальный выходной. По ее словам, в такой день она любит ходить в лес и громко петь, там ее никто не слышит. В общем, испускать все то, что засело глубоко, и нужно это выдать, пояснила артистка.

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