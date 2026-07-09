В Индонезии планируют начать выпуск авиатоплива из «лишнего» дизеля

По словам министра, уже в этом году ожидается профицит низкосортного дизеля в объёме 3−4 млн килолитров. Эти запасы предложено направить на производство авиационного топлива. «Следующий шаг — развивать производство авиационного топлива из этого профицита», — заявил Лахадалия.