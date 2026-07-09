Экономике Финляндии спрогнозировали тяжелые времена: что может случится из-за блокировки границы с РФ

Финляндия может столкнуться с угрозой экономического коллапса на фоне блокировки границы с Россией. Об этом сообщил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен.
«Боюсь, что экономика Хельсинки вот-вот рухнет. Все, с кем я разговариваю, также называют одну и ту же причину: закрытие нашей восточной границы», — написал эксперт в соцсети X.
По словам профессора, самый ощутимый удар пришелся на туризм. Малинен признался, что впервые наблюдает центр финской столицы в таком запустении.
Граница между Финляндией и РФ полностью закрыта по решению Хельсинки до особого распоряжения. Первые ограничительные меры были введены еще в ноябре 2023 года.
В свою очередь Yle отмечала, что из-за закрытия КПП на границе с Россией более 100 финских таможенников были отправлены в вынужденный отпуск.