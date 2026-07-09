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На перинатальном центре в Дзержинске появился посвященный семье арт-объект

Дзержинск вошёл в тройку населённых пунктов, где реализовали особенные художественные композиции на тему любви и детства.

В Дзержинске на фасаде перинатального центра появился масштабный арт‑объект, воспевающий семейные ценности. Торжественное открытие мурала приурочили ко Дню семьи, любви и верности — 8 июля. Информацию об этом распространила пресс‑служба администрации Дзержинска.

Работа создана в рамках творческого проекта «Счастье — это…», который охватывает свыше 20 городов России. Дзержинск вошёл в тройку населённых пунктов, где реализовали особенные художественные композиции на тему любви и детства.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные гости: и. о. министра образования Нижегородской области Михаил Пучков, Герой Труда России Юлия Гаревская, первый заместитель главы Дзержинска Глеб Андреев и председатель городской думы Виктория Николаева.

Михаил Пучков подчеркнул особую роль подобных проектов в воспитательной работе: по его мнению, базовые семейные ценности должны естественным образом становиться частью повседневного пространства и влиять на мировоззрение подрастающего поколения.

Размещение мурала на здании перинатального центра представители мэрии назвали глубоко символичным: именно здесь ежедневно происходит одно из самых значимых событий — появление на свет новых людей.

Юлия Гаревская охарактеризовала открытие арт‑объекта как яркое и значимое событие. Она выразила признательность авторам инициативы и отдельно отметила высокий профессионализм медицинского персонала учреждения.

Проект «Счастье — это… “стартовал в Екатеринбурге и постепенно охватил множество городов страны. Реализация мурала в Дзержинске прошла в рамках национального проекта “Семья”, ориентированного на укрепление института семьи, стимулирование рождаемости и улучшение условий жизни российских семей.

Ранее мурал в честь героя СВО Кирилла Харитонова открыли в Нижнем Новгороде.