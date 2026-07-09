Ударник Black Sabbath признался, что ему все сложнее ходить

Барабанщик культовой британской рок-группы Black Sabbath Билл Уорд сообщил, что из-за ухудшения состояния здоровья ему все чаще приходится пользоваться инвалидным креслом. Об этом 78-летний музыкант рассказал в социальной сети X*.
По словам Уорда, необходимость в кресле возникает главным образом во время поездок и посещения массовых мероприятий, в частности в аэропортах. При этом он по-прежнему способен самостоятельно ходить, хотя продолжительные прогулки без отдыха стали для него слишком тяжелыми.
Музыкант отметил, что начал пользоваться инвалидным креслом около полутора лет назад. Несмотря на возраст и возникшие физические ограничения, он подчеркнул, что не намерен отказываться от творчества и сохраняет желание продолжать заниматься музыкой.
Ранее 58-летний гитарист No Doubt Том Дюмон рассказал, что несколько лет назад у него появились первые симптомы болезни Паркинсона. После этого Дюмон обратился к терапевту и неврологу, которые поставили ему диагноз.
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