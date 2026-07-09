Ударник Black Sabbath признался, что ему все сложнее ходить

По словам Уорда, необходимость в кресле возникает главным образом во время поездок и посещения массовых мероприятий, в частности в аэропортах. При этом он по-прежнему способен самостоятельно ходить, хотя продолжительные прогулки без отдыха стали для него слишком тяжелыми.