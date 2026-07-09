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Финаналитик объяснил, где лучше всего прятать деньги

Финаналитик Бархота посоветовал хранить заначку в обуви.

Источник: Комсомольская правда

Лучшими местами, чтобы спрятать заначку, является мужская обувь, полка для зонтов и корпус акустической гитары. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил финаналитик Андрей Бархота.

По его словам, правильный тайник должен быть не только надежно спрятан, но и находиться там, куда, например, жена заглядывает крайне редко.

«Первый принцип — своя рубаха ближе к телу. Это когда мужчина прячет в места, к которым чаще всего обращается именно он. Например, есть шкаф с мужской обувью. В одной из этих коробок можно спрятать заначку», — сказал он.

По его словам, также можно воспользоваться старинным способом и убрать купюры внутрь ботинка. Кроме того, можно запрятать небольшую сумму денег в прихожей, прикрепляя их к торцу ящика, в котором лежат зонты.

Бархота отметил, что также можно спрятать заначку в резонаторном отверстии гитары. Так деньги будут абсолютно скрыты от чужих глаз.

KP.RU сообщил, что, по данным Центробанка, в России укрепление сберегательных мотивов приходится на периоды международных кризисов. Сбережения выступают в качестве «амортизатора» в период экономических спадов, позволяя домохозяйствам поддерживать финансовую устойчивость за счет накопленного запаса средств.