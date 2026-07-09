Финаналитик объяснил, где лучше всего прятать деньги

Лучшими местами, чтобы спрятать заначку, является мужская обувь, полка для зонтов и корпус акустической гитары. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил финаналитик Андрей Бархота.
По его словам, правильный тайник должен быть не только надежно спрятан, но и находиться там, куда, например, жена заглядывает крайне редко.
«Первый принцип — своя рубаха ближе к телу. Это когда мужчина прячет в места, к которым чаще всего обращается именно он. Например, есть шкаф с мужской обувью. В одной из этих коробок можно спрятать заначку», — сказал он.
По его словам, также можно воспользоваться старинным способом и убрать купюры внутрь ботинка. Кроме того, можно запрятать небольшую сумму денег в прихожей, прикрепляя их к торцу ящика, в котором лежат зонты.
Бархота отметил, что также можно спрятать заначку в резонаторном отверстии гитары. Так деньги будут абсолютно скрыты от чужих глаз.
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