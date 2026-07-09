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В Анталье арестовали россиянку, которая не хотела пускать в бассейн девочку в закрытом купальном костюме

Суд в Анталье арестовал россиянку, не пускавшую в бассейн девочку в буркини.

Источник: Комсомольская правда

В Турции арестовали россиянку, которая не пускала в бассейн 13-летнюю девочку в буркини. Инцидент произошёл в городе Аланья провинции Анталья, информирует агентство Anadolu.

Речь идёт о 64-летней гражданке РФ Людмиле Инан, которая работает управляющей в одном из жилищных комплексов Аланьи. Женщина не пустила в бассейн ЖК девочку, одетую в полностью закрывающий тело купальный костюм для мусульманок (буркини), мотивируя это тем, что пользование бассейном в подобных костюмах якобы запрещено правилами жилищного комплекса.

Семья девочки заявила, что действия управляющей стали «посягательством на религиозные чувства», после этого жандармерия задержала россиянку, а суд вынес решение о её аресте.

Тем временем в Греции планируют ограничить использование пляжей, чтобы уменьшить поток туристов и сохранить их природное состояние. На 251 пляже будет запрещено загорать на шезлонгах, разрешен только отдых на полотенце.

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