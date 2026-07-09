В Анталье арестовали россиянку, которая не хотела пускать в бассейн девочку в закрытом купальном костюме

Речь идёт о 64-летней гражданке РФ Людмиле Инан, которая работает управляющей в одном из жилищных комплексов Аланьи. Женщина не пустила в бассейн ЖК девочку, одетую в полностью закрывающий тело купальный костюм для мусульманок (буркини), мотивируя это тем, что пользование бассейном в подобных костюмах якобы запрещено правилами жилищного комплекса.