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Мбаппе не реализовал пенальти в четвертьфинале чемпионата мира

Удар форварда сборной Франции отразил голкипер команды Марокко Яссин Буну.

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не реализовал пенальти в первом тайме четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу с командой Марокко.

На 28-й минуте удар в исполнении форварда отразил вратарь Яссин Буну. Счет в матче 0:0. 11-метровый был назначен за фол на самом Мбаппе.

Победитель встречи команд Франции и Марокко в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Испании и Бельгии.

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