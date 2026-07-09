Мбаппе не реализовал пенальти в четвертьфинале чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не реализовал пенальти в первом тайме четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу с командой Марокко.
На 28-й минуте удар в исполнении форварда отразил вратарь Яссин Буну. Счет в матче 0:0. 11-метровый был назначен за фол на самом Мбаппе.
Победитель встречи команд Франции и Марокко в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Испании и Бельгии.
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