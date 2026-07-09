Нетаньяху сообщил о необходимости зон безопасности вдоль границ Израиля

В телефонном разговоре с Дональдом Трампом Биньямин Нетаньяху настоял на сохранении зон безопасности вдоль границ Израиля в Ливане, Сирии и секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.
«В рамках постоянных контактов между Нетаньяху и Трампом состоялась еще одна беседа, в ходе которой была налажена дальнейшая координация действий стран в различных областях. Премьер-министр подчеркнул необходимость сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля», — говорится в сообщении.
Со своей стороны, как уточнили в офисе израильского премьера, Трамп ввел Нетаньяху в курс американских действий в Персидском заливе.
Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.Читать дальше