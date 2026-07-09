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Нетаньяху сообщил о необходимости зон безопасности вдоль границ Израиля

Нетаньяху и Трамп провели телефонные переговоры 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

В телефонном разговоре с Дональдом Трампом Биньямин Нетаньяху настоял на сохранении зон безопасности вдоль границ Израиля в Ливане, Сирии и секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

«В рамках постоянных контактов между Нетаньяху и Трампом состоялась еще одна беседа, в ходе которой была налажена дальнейшая координация действий стран в различных областях. Премьер-министр подчеркнул необходимость сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля», — говорится в сообщении.

Со своей стороны, как уточнили в офисе израильского премьера, Трамп ввел Нетаньяху в курс американских действий в Персидском заливе.

В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о прекращении военного противостояния, которое началось 28 февраля. В свою очередь Нетаньяху был крайне недоволен соглашением, которое президент США заключил с Ираном.

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