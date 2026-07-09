Алексей Федорченко стал лучшим режиссером 10-го «Горького феста»

Федорченко записал видеообращение для гостей и участников кинофестиваля. «Дорогие друзья, очень жаль, что я не могу быть с вами в этом зале, на этой сцене. Мне пришлось уехать сегодня утром, потому что кино само не делается, а мне хочется еще что-нибудь поснимать. Спасибо что вы оценили наш фильм, огромное спасибо, что вы смеялись. До новых встреч в прекрасном городе Нижний Новгород! Спасибо!» — сказал победитель. Награду за него получил программный директор «Горького феста» Андрей Апостолов, который подчеркнул, что вручит награду Федорченко лично.