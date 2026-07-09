Алексей Федорченко стал лучшим режиссером 10-го «Горького феста»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Режиссер Алексей Федорченко получил приз за лучшую режиссуру на юбилейном, 10-м фестивале нового российского кино «Горький фест». Награду ему принесла картина «Мифы о Гефесте, Боге и стройотряде», передает корреспондент ТАСС.
«В первую очередь мы, конечно, оцениваем фильм. Но я хочу сказать два слова про его создателя — это человек, обладающий уникальным даром. Он — единственный во всей стране такой режиссер — отважный, открытый всему миру и зрителю, снимающий бесконечно в самых разных жанрах — игровое, документальное кино. Это — Алексей Федорченко!» — сказал со сцены член жюри, режиссер Александр Велединский, объявляя победителя.
Федорченко записал видеообращение для гостей и участников кинофестиваля. «Дорогие друзья, очень жаль, что я не могу быть с вами в этом зале, на этой сцене. Мне пришлось уехать сегодня утром, потому что кино само не делается, а мне хочется еще что-нибудь поснимать. Спасибо что вы оценили наш фильм, огромное спасибо, что вы смеялись. До новых встреч в прекрасном городе Нижний Новгород! Спасибо!» — сказал победитель. Награду за него получил программный директор «Горького феста» Андрей Апостолов, который подчеркнул, что вручит награду Федорченко лично.
Жюри также отметило работы съемочных команд в профессиональных номинациях. Приза за лучшее музыкальное решение удостоился фильм «Ось» (композитор Наталия Гришанина, режиссер Кирилл Верхозин). Лучшим изобразительным решением признана работа над картиной «Братья» режиссеров Анны Далингер и Станислава Тихонравова. Награду за лучшую драматургию получил фильм «Снежинка и Снеговик» режиссера Виталия Суслина.
О фестивале.
Фестиваль нового российского кино «Горький фест» впервые прошел в Нижнем Новгороде в 2017 году. Организатором смотра выступает ООО «Продюсерский центр “Люксар” при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Нижегородской области. Президентом фестиваля является народный артист РФ Михаил Пореченков. ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.