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Жители Берлина протестуют против милитаризации правительства Мерца

В Берлине нарастает недовольство планами компании Rheinmetall наладить выпуск гильз для боеприпасов.

Источник: Аргументы и факты

В берлинском районе Веддинг нарастает недовольство планами компании Rheinmetall наладить выпуск гильз для боеприпасов. Как сообщает Junge Welt, местные жители и общественные активисты рассматривают этот проект как часть курса на усиление милитаризации, проводимого правительством канцлера Фридриха Мерца.

По словам организаторов протестов, речь идет не только о строительстве нового производственного объекта, но и об изменении экономических приоритетов страны. В связи с этим в городе запланированы митинги, демонстрации, информационные акции и другие мероприятия, направленные против расширения оборонного производства.

Издание отмечает, что предприятие Rheinmetall в Берлине постепенно переоборудуют из завода по выпуску автомобильных комплектующих в площадку для производства компонентов боеприпасов. Противники проекта объединились в коалицию гражданских инициатив и антимилитаристских организаций, которые считают происходящее символом более масштабной милитаризации немецкой экономики.

Ранее глава социологического института Forsa Манфред Гюлльнер заявил о беспрецедентном падении рейтинга канцлера ФРГ Фридриха Мерца.