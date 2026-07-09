В берлинском районе Веддинг нарастает недовольство планами компании Rheinmetall наладить выпуск гильз для боеприпасов. Как сообщает Junge Welt, местные жители и общественные активисты рассматривают этот проект как часть курса на усиление милитаризации, проводимого правительством канцлера Фридриха Мерца.
По словам организаторов протестов, речь идет не только о строительстве нового производственного объекта, но и об изменении экономических приоритетов страны. В связи с этим в городе запланированы митинги, демонстрации, информационные акции и другие мероприятия, направленные против расширения оборонного производства.
Издание отмечает, что предприятие Rheinmetall в Берлине постепенно переоборудуют из завода по выпуску автомобильных комплектующих в площадку для производства компонентов боеприпасов. Противники проекта объединились в коалицию гражданских инициатив и антимилитаристских организаций, которые считают происходящее символом более масштабной милитаризации немецкой экономики.
Ранее глава социологического института Forsa Манфред Гюлльнер заявил о беспрецедентном падении рейтинга канцлера ФРГ Фридриха Мерца.