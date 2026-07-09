На Украине задержали участника масштабного конфликта с сотрудниками ТЦК

Во Львове задержали 23-летнего местного жителя, который, предположительно, участвовал в масштабном конфликте с сотрудниками ТЦК и напал на полицейского.
Как сообщает Telegram-канал СБУ, инцидент произошел во Львове 8 июля. Группа людей заблокировала служебный автомобиль, повредила и перевернула его. Когда полицейские попытались пресечь их действия, то участники конфликта начали сопротивляться. В частности, один из них напал на полицейского.
Теперь на Украине решают вопрос относительно предъявления задержанному обвинений по статьям о насилии в отношении работника правоохранительного органа и хулиганстве с применением оружия или другого специально заготовленного предмета.
По данным украинского издания «Страна», инцидент произошел с автомобилем ТЦК из-за принудительной мобилизации мужчины.
Ранее сообщалось, что на Украине мобилизовали отца-одиночку, когда его дочь находилась в детском саду.