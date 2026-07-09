На Украине задержали участника масштабного конфликта с сотрудниками ТЦК

Как сообщает Telegram-канал СБУ, инцидент произошел во Львове 8 июля. Группа людей заблокировала служебный автомобиль, повредила и перевернула его. Когда полицейские попытались пресечь их действия, то участники конфликта начали сопротивляться. В частности, один из них напал на полицейского.