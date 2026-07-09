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В Севастополе дежурный режим работы детских садов сохранится до 1 сентября

Причиной является ситуация с обеспечением учреждений электроэнергией.

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Дежурный режим работы детских садов в Севастополе сохранится до 1 сентября из-за ситуации с обеспечением учреждений электроэнергией. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире местного телеканала «СТВ».

«Мы оптимизировали эту ситуацию для того, чтобы прежде всего обеспечить каждый дежурный сад генератором в случае отключения [электроэнергии], мы продолжаем их обеспечивать сейчас, чтобы сократить расходы в целом бюджета, потому что деньги сейчас нужно тратить в том числе и на меры поддержки, на другие все задачи, связанные с преодолением ситуации. Я уже об этом говорил, когда мы эту меру обсуждали на правительстве, что да, неудобно, но по крайней мере до 1 сентября режим будет такой, пока мы, соответственно, в жестком формате экономии ресурсов», — сказал Развожаев.

Он отметил, что количество детей в дошкольных учреждениях, как и всегда в летний период, сократилось — в два раза меньше от того количества, которое посещает сады в обычное время.

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