В Севастополе дежурный режим работы детских садов сохранится до 1 сентября

«Мы оптимизировали эту ситуацию для того, чтобы прежде всего обеспечить каждый дежурный сад генератором в случае отключения [электроэнергии], мы продолжаем их обеспечивать сейчас, чтобы сократить расходы в целом бюджета, потому что деньги сейчас нужно тратить в том числе и на меры поддержки, на другие все задачи, связанные с преодолением ситуации. Я уже об этом говорил, когда мы эту меру обсуждали на правительстве, что да, неудобно, но по крайней мере до 1 сентября режим будет такой, пока мы, соответственно, в жестком формате экономии ресурсов», — сказал Развожаев.