В Днепропетровской области напали на мэра Вольногорска: что известно

В Каменском районном управлении полиции подтвердили факт избиения «должностного лица» в городе. Возбуждено уголовное производство по статье об умышленном причинении телесных повреждений легкой или средней тяжести служебному лицу в связи с его профессиональной деятельностью. Обстоятельства произошедшего выясняются.