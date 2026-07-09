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В Днепропетровской области напали на мэра Вольногорска: что известно

Неизвестные избили мэра Вольногорска Владимира Василенко.

Источник: Комсомольская правда

В Днепропетровской области был избит мэр Вольногорска Владимира Василенко. Личности нападавших пока не установлены. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«В мэрии Вольногорска Днепропетровской области избили мэра… Речь идет о мэре Владимире Василенко», — передает издание в Telegram-канале.

В Каменском районном управлении полиции подтвердили факт избиения «должностного лица» в городе. Возбуждено уголовное производство по статье об умышленном причинении телесных повреждений легкой или средней тяжести служебному лицу в связи с его профессиональной деятельностью. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Тем временем боевик ВСУ после самовольного отлучения из части с топором напал на сотрудников Военной службы правопорядка. В результате двое представителей ВСП получили ранения.

В свою очередь киевский главарь Владимир Зеленский признал очень плохое отношение украинцев к ВСУ.