Стоматолог перечислил признаки ночного бруксизма

Многие люди даже не догадываются, что ночами скрежещут зубами во сне и одним из таких признаков является головная боль по утрам. Об этом в беседе с aif.ru сообщил стоматолог Максим Щербаков.
«Обратите внимание на утренние симптомы: напряжение в мышцах лица, чувство сжатия зубов после пробуждения, частую головную боль в утренние часы. Также насторожить должны отпечатки зубов на языке и хроническая травма слизистой щеки», — отметил специалист.
По его словам, стоит также присмотреться к себе днем: если ловите себя на том, что сжимаете зубы без причины — во время работы, за рулём, при стрессе, — это тоже может быть проявлением бруксизма.
RT предупредил, что запущенный кариес может привести к тяжёлым осложнениям и быть опасным для жизни. Такое состояние зубов обычно переходит в осложнённые формы, включая периодонтит и остеомиелит. Риск особенно высок, если у человека есть проблемы с иммунной системой.