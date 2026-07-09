Пары, где женщины зарабатывают больше, расстаются чаще — исследование

Ранее считалось, что нестабильность таких союзов связана с переживаниями партнёров о разнице в доходах и социальном статусе. Однако авторы нового исследования решили проверить эти предположения и изучили данные о 544 911 романтических союзах из 29 стран с высоким уровнем дохода — в них вошли 437 102 супружеские и 107 809 сожительствующих пар. Информация собиралась в период с 2004 по 2020 год.