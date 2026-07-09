Инфекционист Кижло: кожный зуд может быть признаком болезней печени

На сегодняшний день заболевания печени встречаются всё чаще, поскольку ей приходится фильтровать всё больше. Об этом aif.ru рассказала врач-инфекционист Светлана Кижло.
Она указала, что на печень напрямую влияют и имеющиеся у многих нарушения обмена глюкозы и холестерина. Нарушения обмена ускоряют и усиливают повреждение органа.
Специалист отметила, что при некоторых заболеваниях этого органа, не связанных с вирусами, может мучить кожный зуд, порой невыносимый. На поздних стадиях из-за нарушения свёртывающей системы крови отмечаются носовые кровотечения, кровоточивость дёсен, синяки при минимальной травме.
Телеканал «Царьград» сообщил, что продукты с высокой степенью переработки, такие как сосиски, колбасы и бекон, особенно негативно сказываются на здоровье печени.
Ранее 360.ru предупредил, что сочетание плохого ночного сна и долгого дневного сна может повысить риск развития заболеваний печени. Такой режим сна увеличивает вероятность возникновения метаболически-ассоциированной стеатотической болезни печени (МАСБП).