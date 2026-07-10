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Что можно и нельзя делать в Самсонов день 10 июля, который называют Сеногной

Собрали приметы и запреты на 10 июля, когда отмечают Самсонов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 10 июля вспоминает святого Сампсона Странноприимца. В народе отмечают Самсонов день. Вместе с тем есть еще одно название — Сеногной. Все дело в том, что 10 июля всегда шел дождь и это мешает заготовке сена.

Что нельзя делать 10 июля.

День не подходит для того, чтобы признаваться в любви. Под запретом ссоры и конфликты с близкими людьми. Нельзя поднимать деньги на улице. Как считали предки, можно на себя навлечь неприятности.

Что можно делать 10 июля.

По традиции, на праздник ходили в церковь и молились святому. Чаще всего у него просили хорошей погоды и без дождя, чтобы собрать сено.

Согласно приметам, не раскрывшие лепестки цветы предупреждают про дождь. В том случае, если 10 июля идет дождь, то такой же будет погода на протяжении семи недель.

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