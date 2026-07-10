Какие знаки зодиака самые богатые

Финансовый успех — одна из самых волнующих тем, независимо от того, верите ли вы в астрологию или просто интересуетесь закономерностями судьбы. Исследование, проведенное западными аналитиками JB на основе списка миллиардеров Forbes, выявило удивительную картину: оказывается, некоторые знаки зодиака значительно чаще встречаются среди самых богатых людей мира.
Содержание:
Топ-6 самых богатых знаков зодиакаТоп-6 самых бедных знаков зодиака.
Топ-6 самых богатых знаков зодиака.
Исследование учитывало среднюю чистую стоимость активов миллиардеров по каждому знаку зодиака. Вот шестерка лидеров:
Телец (средний капитал: $6,35 млрд) — безусловный лидер рейтинга. Общая сумма состояний Тельцов в списке Forbes превысила $1,2 трлн. Рыбы (средний капитал: $6,06 млрд) — 196 миллиардеров этого знака собрали суммарно $1,18 трлн. Рак (средний капитал: $5,88 млрд) — общее состояние представителей знака превысило $1,11 трлн. Овен (средний капитал: $5,84 млрд) — представители огненного знака демонстрируют впечатляющие результаты. Весы (средний капитал: $5,58 млрд) — любители гармонии и партнерств оказались в пятерке лидеров. Лев (средний капитал: $5,54 млрд) — королевский знак замыкает шестерку богатейших. Порочная астрология: какие знаки зодиака изменяют без угрызений совести, а какие — с расчетом.
Почему эти знаки преуспевают в финансах.
Телец — управляется Венерой, планетой не только любви и красоты, но и денег, безопасности и ценностей. Тельцы обожают комфорт и готовы усердно работать ради него. Их связь со Вторым домом дохода и фиксированная натура делают их невероятно целеустремленными в достижении финансовых целей. Рыбы — традиционно управляются Юпитером, планетой удачи, а их современный управитель — Нептун, планета грез. Богатое воображение, врожденная креативность и огромное эмпатическое сердце позволяют Рыбам смело мечтать и достигать звездных высот, несмотря на то, что многие из них выбирают творческие и духовные профессии. Рак — управляется Луной, отвечающей за эмоции, интуицию и чувство безопасности. Раки финансово подкованы, умеют находить выгодные сделки и отличаются разборчивостью в денежных вопросах. Их стремление заботиться о близких и жить в комфорте — мощный двигатель к богатству. Будучи кардинальным знаком, Рак обладает природным даром визионера и инициативностью. Овен — управляется Марсом, планетой действия и энергии. Овны рождены, чтобы побеждать. Даже если дело не касается соревнований, Овен стремится быть первым, и этот внутренний огонь способен привести к миллиардным состояниям. Весы — как и Телец, находятся под влиянием Венеры. Весы обожают роскошь и красивые вещи. Их связь с Седьмым домом партнерства делает их мастерами нетворкинга и создания союзов, что критически важно для бизнеса. Природная дипломатичность помогает им успешно вести переговоры. Лев — управляется Солнцем, центром нашей системы. Львы любят внимание и признание, что часто мотивирует их на достижение высоких позиций в бизнесе и финансах. Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.
Топ-6 самых бедных знаков зодиака.
Какие знаки зодиака самые бедные.
Исследование показало, какие знаки реже всего встречаются среди богатейших людей мира:
Козерог (средний капитал: $3,09 млрд) — самый «бедный» знак в рейтинге, несмотря на свою репутацию трудоголиков. Стрелец (средний капитал: $4,04 млрд) — представители знака часто выбирают рискованные предприятия. Водолей (средний капитал: $4,52 млрд) — инноваторы, но не всегда финансово успешные. Почему Водолей — воздушный знак, а не водныйБлизнецы (средний капитал: $5,16 млрд) — коммуникабельные, но склонные к рассеиванию внимания. Скорпион (средний капитал: $5,20 млрд) — страстные, но часто слишком рискованные в финансовых вопросах. Дева (средний капитал: $5,27 млрд) — перфекционисты, но не всегда умеют рисковать. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026.
Что мешает этим знакам зарабатывать больше.
Козерог — парадоксально, но знак, управляемый Сатурном и ассоциируемый с Десятым домом карьеры, оказался на последнем месте. Козероги слишком медленны и осторожны в своем подходе к заработку. Они способны строить богатство годами, но редко стремятся к мгновенному успеху, что снижает их шансы попасть в списки миллиардеров, ориентированные на быстрые состояния. Стрелец — управляется Юпитером, планетой удачи, но их склонность к риску и авантюрам часто приводит к нестабильности. Стрельцы легко увлекаются новыми идеями, но им не хватает усидчивости для накопления огромных состояний. Водолей — инноваторы и гуманисты. Их управляет Уран, планета перемен. Водолеи часто сосредоточены на общественных идеалах, а не на личном обогащении, и их финансовые решения могут быть непредсказуемыми. Близнецы — управляются Меркурием. Близнецы гениальные коммуникаторы, но их изменчивая натура и склонность к многозадачности мешают сосредоточиться на одной финансовой цели. Они быстро теряют интерес к проектам, что не способствует созданию огромного капитала. Скорпион — страстный и амбициозный знак, но его склонность к тотальному контролю и излишней секретности может мешать созданию успешных партнерств. Скорпионы могут совершать рискованные финансовые маневры, которые не всегда окупаются. Дева — перфекционизм и внимание к деталям — сильные стороны, но Девы часто слишком критичны к себе и другим. Их консервативный подход к финансам и страх риска мешают им совершать прорывы в бизнесе, необходимые для достижения статуса миллиардера. Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней.
Стоит помнить, что ваш потенциал достижения успеха связан с гораздо большим количеством факторов, чем просто знак зодиака. Для полной картины финансового успеха рекомендуется изучить:
МС (Середина неба) — показывает, как выглядит профессиональный успех лично для васПоложение Марса — раскрывает вашу внутреннюю мотивацию и драйвАсцендент — влияет на то, как вы проявляете себя в деловой среде Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизнь.
И самое главное: финансовое богатство — лишь одно из определений «богатства». Многие знаки зодиака богаты талантами, любовью близких, здоровьем и возможностью заниматься любимым делом. Возможно, истинное богатство — это гармония между материальным и духовным, которую каждый находит по-своему.
Если же вы все-таки расстроились, что ваш знак не оказался богатейшим, не торопитесь с выводами. Современный зодиакальный круг сместился почти на 24 градуса относительно звездного неба, которое наблюдали древние греки и вавилоняне 2000 лет назад.
Прецессия земной оси — Земля медленно «раскачивается» как волчок, и за тысячи лет точка весеннего равноденствия сместилась на целый знак. Если верить такому подходу, то астрологический знак может отличаться от того, который вы знали всю жизнь.
Пример: Если вы родились 15 апреля, то по классическому гороскопу вы Овен. Но по актуальному расположению звезд — вы Рыбы! Солнце теперь проходит через различные созвездия в следующие периоды:
Козерог: 20 января — 16 февраля, Водолей: 16 февраля — 11 марта, Рыбы: 11 марта — 18 апреля, Овен: 18 апреля — 13 мая, Телец: 13 мая — 21 июня, Близнецы: 21 июня — 20 июля, Рак: 20 июля — 10 августа, Лев: 10 августа — 16 сентября, Дева: 16 сентября — 30 октября, Весы: 30 октября — 23 ноября, Скорпион: 23 ноября — 29 ноября, Змееносец: 29 ноября — 17 декабря, Стрелец: 17 декабря — 20 января.
Кроме того, узнать свой знак могут помочь специальные астрономические калькуляторы (поищите в интернете «истинный знак зодиака с учетом прецессии»).
Заблудились в звездах: почему ваш знак зодиака может быть другим.