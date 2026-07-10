Что можно и нельзя делать на Самсона Сеногноя 10 июля 2026 года

Отказывать в помощи. Это самый главный запрет. Считается, что если вы прогоните просящего в Самсонов день, то сами останетесь без поддержки, когда она понадобится. Ссориться и злиться. Нельзя кричать, сквернословить и копить обиды. Конфликт в этот день грозит затяжными семейными неурядицами и бедами на весь дом. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуСуетиться и спешить. День требует размеренности. Спешка не приведет к хорошему результату, а только помешает делам. Валяться и лежать на сене. Это не просто неуважение к труду, а прямой путь к тому, чтобы «испортить» свои запасы и остаться без средств к существованию. Назначать свидания под березой. По примете, такие романтические встречи закончатся тоской и расставанием. Также не рекомендуется признаваться в любви — есть риск получить отказ. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинПоднимать вещи на дороге. Найденные деньги или украшения в этот день считаются «приманкой», подброшенной нечистью, которая может передать вам чужие болезни и несчастья. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомСтирать красные вещи. Красный цвет — символ счастья и удачи, поэтому стирка такой одежды может «вымыть» благополучие из дома. Оставлять маленьких детей одних ночью. Верили, что в переходный период духи могут напугать ребенка или навредить ему. Лучше, чтобы он спал рядом с родителями.