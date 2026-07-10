Иноагент Макаревич* призвал Израиль дружить с соседями вместо войны

Кроме этого, он полагает, что мирная позиция позволит Израилю заручиться поддержкой соседних «свободолюбивых стран». Он считает, что смена курса станет для них неожиданностью и превратит их в надежных союзников, которые, как он выразился, буквально «осыплют» страну любовью и финиками.