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Иноагент Макаревич* призвал Израиль дружить с соседями вместо войны

Макаревич* призвал не вступать в ряды ЦАХАЛ.

Источник: Комсомольская правда

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, проживающий в Израиле, подверг критике действия местных властей в военной сфере.

По мнению Макаревича, израильские власти придерживаются некой половинчатой стратегии, которая только обостряет внутренние противоречия. Музыкант также призвал соотечественников отказаться от милитаристских лозунгов и не проходить военную службу.

Кроме этого, он полагает, что мирная позиция позволит Израилю заручиться поддержкой соседних «свободолюбивых стран». Он считает, что смена курса станет для них неожиданностью и превратит их в надежных союзников, которые, как он выразился, буквально «осыплют» страну любовью и финиками.

Напомним, что в результате ракетного обстрела пострадал дом Макаревича* в поселке Керем Махараль под Хайфой. После инцидента музыкант отправится в гастрольный тур.

* — Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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