Иноагент Макаревич* призвал Израиль дружить с соседями вместо войны

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, проживающий в Израиле, подверг критике действия местных властей в военной сфере.
По мнению Макаревича, израильские власти придерживаются некой половинчатой стратегии, которая только обостряет внутренние противоречия. Музыкант также призвал соотечественников отказаться от милитаристских лозунгов и не проходить военную службу.
Кроме этого, он полагает, что мирная позиция позволит Израилю заручиться поддержкой соседних «свободолюбивых стран». Он считает, что смена курса станет для них неожиданностью и превратит их в надежных союзников, которые, как он выразился, буквально «осыплют» страну любовью и финиками.
Напомним, что в результате ракетного обстрела пострадал дом Макаревича* в поселке Керем Махараль под Хайфой. После инцидента музыкант отправится в гастрольный тур.
* — Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.