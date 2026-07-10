Леус: В Москве за три дня может выпасть до половины месячной нормы осадков июля

«Дождей в столичном регионе будет много. За три последних дня недели в копилку столичных осадков может попасть до половины от месячной нормы июля, которая, напомним, составляет 84 миллиметра», — уточнил Леус.
Характер выпадения осадков в столице будет неравномерным: возможны как интенсивные ливни на отдельных территориях, так и значительно меньший объём осадков в соседних районах.
«В пятницу в осадкомеры метеорологов попадёт до 6−11 миллиметров небесной влаги, возможны ливни с грозами. В первый выходной день дожди с грозами добавят ещё 9−14 миллиметров», — отметил синоптик. Воскресенье, по прогнозу, станет самым дождливым днём — выпадет до 12−17 миллиметров осадков.
Напомним, столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение: в пятницу, 10 июля, в Москве ожидается прохождение активного южного циклона. С 03:00 до 21:00 прогнозируются дожди и грозы. В период с 12:00 до 21:00 погодные условия осложнятся: местами пройдут ливни, возможен град, а порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.
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