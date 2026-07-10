Подруга Жанны Фриске впервые рассказала о последних месяцах жизни певицы

Подруга опровергла слухи о том, что онкология возникла после ЭКО — по ее словам, певица не прибегала к этой процедуре и забеременела сама. Штерн также рассказала, что Шепелев ограничивал общение друзей с Фриске, забирал телефон и не давал предлагать альтернативные варианты лечения. По словам подруги, певица доверяла избраннику, хотя понимала, что не все его слова были правдой.