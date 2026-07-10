Подруга Жанны Фриске впервые рассказала о последних месяцах жизни певицы

Одна из близких подруг Жанны Фриске Екатерина Штерн впервые публично рассказала о последних месяцах жизни певицы, ее лечении и отношениях с Дмитрием Шепелевым. Друзья артистки договорились хранить молчание после ее смерти, но спустя 11 лет Штерн решила нарушить обещание.
— Когда Жанны не стало, мы, подружки, собрались и приняли решение не говорить об этом. Мы дали друг другу слово. Вы не видите нас нигде, ни на каких шоу, потому что мы договорились не разносить эту грязь, а оставить уважение. Это было наше решение, — призналась Екатерина.
Подруга опровергла слухи о том, что онкология возникла после ЭКО — по ее словам, певица не прибегала к этой процедуре и забеременела сама. Штерн также рассказала, что Шепелев ограничивал общение друзей с Фриске, забирал телефон и не давал предлагать альтернативные варианты лечения. По словам подруги, певица доверяла избраннику, хотя понимала, что не все его слова были правдой.
Сын Фриске, Платон, сейчас живет с отцом и не видится с родственниками со стороны матери. Бабушка и дедушка надеются, что когда мальчик вырастет, он сам захочет наладить контакт с семьей, передает StarHit.
Недавно телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал заявление по поводу встреч его сына Платона с родителями покойной певицы Жанны Фриске. Отца артистки Владимира Копылова шокировали его высказывания.
До этого Наталья Фриске оскорбила Шепелева во время поминок на могиле артистки. Она назвала его «петушарой» и обвинила в том, что он не приехал на кладбище.