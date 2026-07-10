Получивший 300 баллов на ЕГЭ школьник назвал главный секрет успеха

Ранее Life.ru писал, что выпускник столичной школы № 57 Александр Щаницын подал заявление на пересдачу ЕГЭ по профильной математике, имея на руках 99 баллов. Молодой человек уверен, что способен написать работу на максимальный результат. Неточности закрались в тестовую часть и в 19-е задание второй части. Позднее он признался, что второй вариант оказался сложнее первого, но писать его было легче — не было волнения.