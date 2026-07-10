Мбаппе первым забил восемь голов на двух чемпионатах мира по футболу

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился забитым мячом в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу против команды Марокко и довел число голов на нынешнем турнире до восьми.
Прежде Мбаппе удалось восемь раз поразить ворота соперников на мировом первенстве в 2022 году. Тогда француз стал лучшим бомбардиром турнира.
Ранее Мбаппе и форвард сборной Аргентины Лионель Месси стали первыми футболистами, которым удалось забить по семь голов на двух чемпионатах мира. В 2022 году аргентинец занял второе место в списке лучших бомбардиров мирового первенства. На турнире 2026 года он лидирует по этому показателю вместе с Мбаппе.
Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.