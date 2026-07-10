Живущий в Израиле Андрей Макаревич призвал к миру на Ближнем Востоке

В Израиль перебрался и другой уехавший из России артист — Семен Слепаков. После переезда он назвал свою новую родину непростой для жизни страной, но отмечал, что ему там «классно». В июне 2025 года он рассказывал, что недавно наткнулся на рейтинг самых счастливых стран, где Израиль оказался на восьмой позиции, обогнав Германию и Великобританию. По словам юмориста, в его голове промелькнула мысль: «Я что-то не заметил».