Мбаппе достиг 100 результативных действий в матчах за сборную Франции

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Нападающий Килиан Мбаппе первым достиг отметки в 100 результативных действий в матчах за сборную Франции по футболу.
Он забил гол на 60-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира с командой Марокко. После его мяча счет стал 1:0 в пользу французов. Спустя 6 минут форвард отдал голевую передачу на Усмана Дембеле. В активе Мбаппе стало 64 забитых мяча и 37 результативных пасов в 104 играх за сборную Франции.
Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.