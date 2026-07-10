У мавзолея аятоллы Хаменеи неизвестные открыли стрельбу, погибли четверо

У мавзолея Верховного лидера Ирана Али Хаменеи неизвестные открыли огонь. По данным иранских каналов, жертвами стрельбы стали четыре человека.
Траурная церемония по случаю кончины Верховного лидера Ирана прошла в Мешхеде — городе, где он родился. Похоронен политик в мавзолее Имама Резы, где два года назад был погребен президент Эбрахим Раиси, погибший в авиакатастрофе.
Из-за небывалого наплыва скорбящих, пришедших проститься с Хаменеи, организаторам пришлось экстренно менять запланированный маршрут. Автомобильный кортеж не смог преодолеть «стену» из людей у мавзолея, поэтому останки Верховного лидера были доставлены к месту погребения вертолетом.
Напомним, что на месте церемонии прощания с бывшим иранским Верховным лидером побывал военкор KP.RU Григорий Кубатьян.