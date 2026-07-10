Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом завершившегося сезона Российской премьер-лиги. Обладателей наград объявляют на церемонии в Москве.
Лауреат определен по итогам голосования наставников и капитанов клубов РПЛ, журналистов, представителей лиги, спонсоров и болельщиков.
33-летний колумбиец выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В минувшем сезоне он забил 17 голов и стал лучшим снайпером чемпионата, а его команда завоевала серебряные медали. Годом ранее Кордоба помог «Краснодару» впервые в истории выиграть чемпионский титул, передает ТАСС.
Российская премьер-лига опубликовала календарь первых девяти туров сезона-2026/27. Первый тур чемпионата пройдет с 24 по 27 июля, а заключительный матч сезона запланирован на 29 мая 2027 года.