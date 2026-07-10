Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона РПЛ

Тем временем в США проходит чемпионат мира по футболу. Так, 4 июля сборная Аргентины с трудом обыграла команду Кабо-Верде со счетом 3:2 и вышла в ⅛ финала чемпионата мира. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами. На 29-й минуте нападающий аргентинской сборной Лионель Месси открыл счет.