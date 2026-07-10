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Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом завершившегося сезона Российской премьер-лиги. Обладателей наград объявляют на церемонии в Москве.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом завершившегося сезона Российской премьер-лиги. Обладателей наград объявляют на церемонии в Москве.

Лауреат определен по итогам голосования наставников и капитанов клубов РПЛ, журналистов, представителей лиги, спонсоров и болельщиков.

33-летний колумбиец выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В минувшем сезоне он забил 17 голов и стал лучшим снайпером чемпионата, а его команда завоевала серебряные медали. Годом ранее Кордоба помог «Краснодару» впервые в истории выиграть чемпионский титул, передает ТАСС.

Российская премьер-лига опубликовала календарь первых девяти туров сезона-2026/27. Первый тур чемпионата пройдет с 24 по 27 июля, а заключительный матч сезона запланирован на 29 мая 2027 года.

Тем временем в США проходит чемпионат мира по футболу. Так, 4 июля сборная Аргентины с трудом обыграла команду Кабо-Верде со счетом 3:2 и вышла в ⅛ финала чемпионата мира. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами. На 29-й минуте нападающий аргентинской сборной Лионель Месси открыл счет.

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