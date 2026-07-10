С 1 августа сделают самый крупный за лето перерасчёт пенсий. Какие правила вступят в силу и кому повысят выплаты

В Социальном фонде России сообщили, что с 21 июля 2026 года вступают в силу изменения в правилах назначения единого пособия. После этого уход за нетрудоспособными людьми при определении права на единое пособие будет засчитываться в отношении близких родственников. На данный момент периоды присмотра за пожилым человеком или человеком с инвалидностью учитываются вне зависимости от родства. Сейчас для получения единого пособия у трудоспособных родителей должен быть доход не ниже установленного уровня. Дохода может и не быть, но по уважительным причинам. Одна из них — уход за человеком с инвалидностью первой группы или человеком 80 лет, нуждающимся в присмотре.