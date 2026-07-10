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Мбаппе заменили после повреждения в четвертьфинальном матче ЧМ

Француз в матче с марокканцами отметился голом, результативной передачей и не реализовал пенальти.

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе заменили по ходу второго тайма четвертьфинального матча чемпионата мира с командой Марокко.

Француз ушел с поля на 77-й минуте. Он получил повреждение, но смог покинуть газон самостоятельно и поблагодарил болельщиков.

Мбаппе наряду с Лионелем Месси является лучшим бомбардиром текущего чемпионата мира. В активе форвардов по восемь мячей. В игре с марокканцами он отметился голом, результативной передачей и не реализовал пенальти.

Счет в матче 2:0 в пользу команды Франции. В полуфинале победитель противостояния встретится с сильнейшим в игре сборных Испании и Бельгии.

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