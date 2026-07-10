Поедает демократию: В Венгрии прошёл митинг против произвола премьер-министра Мадьяра

Тысячи венгров вышли на митинг против произвола главы правительства Петера Мадьяра в Будапеште в четверг 9 июля. Организаторами акции стали оппозиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия, информирует РИА Новости.
Протесты вызвало внесение Мадьяром в парламент Венгрии проекта поправки к конституции, которая, в частности, предусматривает отставку действующего президента страны Шуйока.
Сообщается, что собравшиеся демонстрировали плакаты с лозунгами против Мадьяра и его партии «Тиса». В частности, на одном из плакатов был изображён Мадьяр, поедающий кровоточащую надпись «Демократия».
Ранее сообщалось, что президент Венгрии Шуйок отказался уйти в отставку по требованию Мадьяра.
Экс-президент Венгрии Янош Адер по этому поводу высказал мнение, что планы Мадьяра сместить с должности президента Тамаша Шуйока путём изменения конституции могут привести к холодной гражданской войне.
При этом экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стиль управления действующего главы правительства Петера Мадьяра стремительно приближается к автократии.