Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поедает демократию: В Венгрии прошёл митинг против произвола премьер-министра Мадьяра

В Будапеште тысячи человек митинговали против произвола премьера Мадьяра.

Источник: Комсомольская правда

Тысячи венгров вышли на митинг против произвола главы правительства Петера Мадьяра в Будапеште в четверг 9 июля. Организаторами акции стали оппозиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия, информирует РИА Новости.

Протесты вызвало внесение Мадьяром в парламент Венгрии проекта поправки к конституции, которая, в частности, предусматривает отставку действующего президента страны Шуйока.

Сообщается, что собравшиеся демонстрировали плакаты с лозунгами против Мадьяра и его партии «Тиса». В частности, на одном из плакатов был изображён Мадьяр, поедающий кровоточащую надпись «Демократия».

Ранее сообщалось, что президент Венгрии Шуйок отказался уйти в отставку по требованию Мадьяра.

Экс-президент Венгрии Янош Адер по этому поводу высказал мнение, что планы Мадьяра сместить с должности президента Тамаша Шуйока путём изменения конституции могут привести к холодной гражданской войне.

При этом экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стиль управления действующего главы правительства Петера Мадьяра стремительно приближается к автократии.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше