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В Госдуме предложили дать право супругам на совместное налогообложение

Гусев предложил ввести право на совместное налогообложение доходов супругов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил ввести право супругов на совместное налогообложение доходов физических лиц.

Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Законопроект предусматривает, что супруги, состоящие в зарегистрированном браке, смогут добровольно подавать совместную налоговую декларацию по НДФЛ.

«Законопроектом предлагается ввести механизм, при котором доходы супругов суммируются и делятся пополам, после чего к полученной сумме применяется прогрессивная шкала налогообложения», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Суть механизма заключается в том, что доходы супругов, облагаемые по основной ставке НДФЛ, после применения положенных вычетов суммируются, делятся пополам, и уже к полученной сумме применяется прогрессивная шкала налогообложения.

Проект предусматривает, что совместная декларация будет подаваться только по желанию супругов. При этом, согласно инициативе, механизм не будет применяться к доходам, облагаемым по иным налоговым ставкам, доходам из зарубежных источников, а также в случаях, если один из супругов не является налоговым резидентом РФ.

Для случаев, когда брак был зарегистрирован или расторгнут в течение налогового периода, предлагается применять понижающий коэффициент — пропорционально количеству полных месяцев нахождения в браке.

«Мы предлагаем справедливый семейный подход: если супруги ведут общий бюджет, они должны иметь право и на совместный налоговый расчет. Это не обязанность, а добровольная возможность. Каждая семья сможет сама выбрать, выгоден ей такой порядок или нет», — сказал Гусев РИА Новости.

По его мнению, налоговая система должна учитывать семейную реальность, ведь семья — это не просто два человека рядом, это общая ответственность.

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