В Госдуме предложили дать право супругам на совместное налогообложение

Проект предусматривает, что совместная декларация будет подаваться только по желанию супругов. При этом, согласно инициативе, механизм не будет применяться к доходам, облагаемым по иным налоговым ставкам, доходам из зарубежных источников, а также в случаях, если один из супругов не является налоговым резидентом РФ.